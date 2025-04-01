رئيس بلدية دوما: أكثر من 300 مستوطن هاجموا القرية بحماية جيش الاحتلال

قال رئيس بلدية دوما جنوب محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، سليمان حسن دوابشة، إن أكثر من 300 مستوطن مسلح هاجموا القرية، وأطلقوا الرصاص الحي، وأضرموا النيران بمنازل ومركبات فلسطينية، في اعتداء جديد وقع تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح دوابشة -في مداخلة مع قناة الجزيرة- أن المستوطنين اقتحموا القرية من الجهة الغربية، وأطلقوا الرصاص بشكل مباشر على السكان الذين حاولوا الدفاع عن ممتلكاتهم بأيديهم العارية.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة 5 فلسطينيين، بعضهم بشظايا الرصاص الحي، وسط منع الاحتلال لسيارات الإسعاف من دخول القرية في بداية الاعتداء.

وأشار إلى أن الاعتداء الأخير يأتي ضمن سلسلة هجمات متكررة تستهدف دوما، مشيرا إلى أن القرية تعرضت لهجوم مماثل في وقت سابق من العام الجاري، حيث اقتحمها 1500 مستوطن وألحقوا خسائر مادية قُدرت بنحو 5 ملايين شيكل.

واتهم دوابشة حكومة الاحتلال بتشجيع المستوطنين على تنفيذ الاعتداءات، قائلا إن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يأتي بدعم مباشر من حكومة بنيامين نتنياهو، التي يقودها وزراء متطرفون مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يواصلان التحريض على طرد الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم.

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إحراق مركبات ومزارع

وأكد أن المستوطنين تعمدوا إحراق المركبات والمزارع، بما فيها منشآت لتربية المواشي، كما استخدم جيش الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي ضد الفلسطينيين الذين هبّوا للدفاع عن قريتهم.

وأضاف أن المستوطنين كانوا يتحركون تحت حماية قوات الاحتلال، التي وفرت لهم الغطاء أثناء الاعتداء.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع تصاعد عمليات الهدم التي تستهدف منازل الفلسطينيين، وتصريحات سموتريتش الذي تفاخر بأن عام 2024 شهد أكبر عدد من عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح بأن حكومته لن تسمح للسلطة الفلسطينية بفرض أي سيطرة على الضفة الغربية، في إشارة إلى توجه الاحتلال نحو تعزيز الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض.

ودعا دوابشة المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن سكان دوما البالغ عددهم 3700 نسمة يعيشون في حالة دائمة من الخوف نتيجة الاعتداءات المتكررة.