عاجل | حماس: ندعو أمتينا العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهما والتحرك العاجل لإنقاذ غزة من المجاعة والهلاك

عاجل | حماس: نحمل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية التقاعس والتخاذل عن القيام بواجباته الإنسانية والقانونية

عاجل | حماس: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن التبعات الإنسانية الكارثية التي تزداد كل ساعة

عاجل | حماس: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة سياسات القتل والتجويع والحصار

عاجل | حماس: هذه الجريمة تمثل تصعيدا خطيرا لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بلا رادع أو حساب

عاجل | حماس: قطاع غزة دخل فعليا مرحلة المجاعة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث

عاجل | حماس: التجويع أصبح سلاحا مباشرا في الحرب الوحشية التي تستهدف حياة الفلسطينيين وصمودهم

عاجل | حماس: العدو صعد عدوانه منذ 2 مارس الماضي بإغلاق المعابر ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والإمدادات الطبية

عاجل | حماس: الاحتلال الصهيوني يواصل تنفيذ سياسة تجويع ممنهجة ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة

عاجل | حماس: التصدي للعدوان الوحشي واجب إنساني وأخلاقي وقومي لا يقبل التأجيل أو التخاذل

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عاجل | حماس: نطالب بفتح المعابر فورا وتوفير الماء والغذاء والدواء ومقومات الصمود لأهلنا في قطاع غزة

عاجل | حماس: ندعو الشعوب وأحرار العالم إلى التحرك الفوري لكسر الحصار الظالم وإنقاذ أكثر من مليوني إنسان في غزة

التفاصيل بعد قليل..