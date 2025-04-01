عاجل | حماس: إقدام مجموعة من المجرمين على خطف وقتل أحد عناصر الشرطة بدير البلح اليوم والتمثيل بجثته جريمة مستنكرة
1/4/2025-|آخر تحديث: 1/4/202509:56 م (توقيت مكة)
عاجل | حماس: إقدام مجموعة من المجرمين على خطف وقتل أحد عناصر الشرطة بدير البلح اليوم والتمثيل بجثته جريمة مستنكرة
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التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة