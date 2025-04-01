عاجل | حماس: إقدام مجموعة من المجرمين على خطف وقتل أحد عناصر الشرطة بدير البلح اليوم والتمثيل بجثته جريمة مستنكرة

عاجل | حماس: جريمة دير البلح تخدم أهدافا صهيونية لكسر الجبهة الداخلية الفلسطينية وإشاعة الفلتان والفساد

عاجل | حماس: يجب محاسبة مرتكبي جريمة قتل أحد عناصر الشرطة في دير البلح بقوة وحزم

عاجل | حماس: نقف بقوة خلف الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون

عاجل | حماس: محاولات العدو الصهيوني لن تنجح في تنفيذ مخططاته عبر ضرب السلم الأهلي وإشاعة الفلتان

التفاصيل بعد قليل..