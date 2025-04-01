جيروزاليم بوست: إنشاء قاعدة جوية تركية بسوريا تهديد لإسرائيل

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إنه إذا تم إنشاء قاعدة جوية تركية في سوريا فسيؤدي ذلك إلى تقويض حرية العمليات الإسرائيلية، معتبرا ذلك تهديدا محتملا تعارضه إسرائيل.

وأضاف المصدر أن قلق إسرائيل من أن تسمح الحكومة السورية لتركيا بإقامة قواعد عسكرية يأتي في ظل التعاون المتزايد بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية ناقشت هذا الأمر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتابع أن إسرائيل استهدفت أواخر مارس/آذار الماضي القاعدة العسكرية "تي فور" في ريف حمص (وسط سوريا) لإيصال رسالة مفادها أنها لن تسمح بالمساس بحريتها في العمليات الجوية.

وفي السياق، قال أوهاد طال، عضو لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الصهيونية الدينية، إن على إسرائيل أن تمنع تركيا من التمركز في سوريا، وتعزز تحالفها مع اليونان وقبرص، وتحصل على دعم أميركي ضد أنقرة.

وفي منشور عبر منصة إكس، وصف طال تركيا بأنها دولة عدو، ودعا إلى إغلاق السفارة التركية في إسرائيل فورا.

وفي فبراير/شباط الماضي، أفاد موقع بلومبيرغ الإخباري الأميركي بأن تركيا تدرس إقامة قواعد في سوريا وتدريب الجيش الجديد الذي يجري تشكيله من قبل الإدارة الانتقالية في دمشق.

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كما ذكرت وكالة رويترز حينها أن تركيا والإدارة السورية الجديدة ستناقشان توقيع اتفاق دفاع مشترك يشمل إنشاء قاعدتين جويتين تركيتين في سوريا، وتدريب الجيش السوري الجديد، واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية.

لكن مصدرا في وزارة الدفاع التركية علق على هذه التقارير بالقول إن من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق من شأنه أن يتيح لتركيا إنشاء قواعد عسكرية في سوريا، مؤكدا أن أولوية أنقرة في سوريا هي إرساء الاستقرار والأمن.