ترامب واثق من تنفيذ بوتين "نصيبه" من الاتفاق بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته في أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سينفذ نصيبه" من الاتفاق الرامي لإرساء هدنة في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الاثنين "أريد التأكد من أنه سيفي بالتزاماته. وأعتقد أنه سيفي بما قاله لي، وأعتقد أنه سينفذ نصيبه من الاتفاق الآن".

وكان ترامب انتقد أول أمس الأحد كلا من بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اللذين يحاول إقناعهما بالتوصل لاتفاق يوقف الحرب الدائرة بين بلديهما منذ أكثر من 3 سنوات.

وأضاف الرئيس الأميركي "هناك كذلك زيلينسكي، وآمل أن يفي هو أيضا بالتزاماته".

وفيما يتعلق بالنفط الروسي، قال ترامب إنه لا يعتزم "فرض رسوم جمركية إضافية"، مضيفا "لكن أعتقد أنني سأفعل شيئا إذا رأيت أنّ بوتين لا يفعل ما ينبغي عليه فعله".

وكانت المذيعة على شبكة "إن بي سي" كريستين ويلكر قد قالت أول أمس الأحد إن ترامب اتصل بها للتعبير عن إحباطه لاستمرار تعثر جهوده الرامية لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، وكذلك أيضا لإبداء "غضبه" من تشكيك بوتين في قيادة زيلينسكي.

وبحسب ويلكر، فقد هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الشركات التي تستورد النفط الروسي.

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وأضافت المذيعة أن ترامب قال لها إنه "كان غاضبا جدا ومنزعجا" عندما بدأ بوتين بالإدلاء بتعليقات بشأن صدقية زيلينسكي وأخذ يتحدث عن ضرورة أن تكون هناك قيادة جديدة في أوكرانيا من أجل إبرام اتفاق سلام.

لكن ترامب خفف لاحقا من نبرته تجاه بوتين ليصب غضبه على زيلينسكي، محذرا إياه من مواجهة مشاكل إذا تراجعَ عن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة حق التعدين في أوكرانيا.

يذكر أن بوتين سبق أن رفض خطة أميركية أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، واقترح يوم الجمعة الماضي أن يتنحى زيلينسكي في إطار عملية السلام، الأمر الذي عكس تشددا أكبر في موقف موسكو التفاوضي وأثار غضب كييف.