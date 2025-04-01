الشرع والسوداني يتفقان على فتح صفحة جديدة

أعلنت الرئاسة السورية -اليوم الثلاثاء- أن الرئيس أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شددا خلال اتصال هاتفي على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وقالت الرئاسة السورية إن الجانبين تناولا ملف أمن الحدود والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات وضرورة التنسيق الأمني لمنع أي تهديد يؤثر على استقرار البلدين.

من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف المكتب الإعلامي -عبر منصة إكس- أن السوداني أكد على موقف العراق الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري وأهمية أن تضم العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي على رفض بلاده توغل إسرائيل داخل الأراضي السورية.

وزارة الخارجية: #سوريا تعرب عن تقديرها للدعم الدولي للحكومة الجديدة.#سانا pic.twitter.com/EyTuYsl7vg — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 1, 2025

من جهة أخرى، عبّرت الخارجية السورية اليوم عن امتنانها لكل الدول والمنظمات الدولية التي رحبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وقالت الوزارة -في بيان- إن هذا الدعم الدولي يشكل حافزا لمواصلة مسيرة الإصلاحات وتطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.

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وأبدى البيان استعداد سوريا للتعاون مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري والمساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي السياق، رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتشكيل الحكومة الجديدة، وأكدت وقوفها إلى جانب سوريا في هذه المرحلة التاريخية.

ولقي تشكيل الحكومة السورية الجديدة ترحيبا من عديد من الدول العربية والاتحاد الأوروبي.