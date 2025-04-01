الاحتلال يصعّد عدوانه بالضفة ويواصل تهجير سكان طولكرم

صعّد الجيش الإسرائيلي عدوانه في الضفة الغربية المحتلة، فاقتحم عدة بلدات وأجبر سكان مخيم نور شمس للاجئين بمحافظة طولكرم على إخلاء منازلهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باستمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها منذ 65 يوما، وعلى مخيم نور شمس منذ 52 يوما.

وقالت الوكالة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم نور شمس في إطار حملة اقتحامات مستمرة تستهدف المنطقة.

ونقلت عن شهود قولهم إن قوات الاحتلال أجبرت سكان منطقة جبل الصالحين بمخيم نور شمس على مغادرة منازلهم قسرا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

#متابعة | العدوان على طولكرم يدخل يومه الـ65.. تدمير ممنهجٌ واعتداءاتٌ متواصلة – تواصل قوات الاحتلال عدوانها على طولكرم ومخيميها لليوم الـ65 على التوالي، وسط حصار مشدد على مخيم نور شمس منذ 52 يومًا. – استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما حامل في شهرها الثامن،… pic.twitter.com/rKl38xrTLQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 1, 2025

وأوضحت وكالة وفا أن النزوح القسري جاء وسط عمليات دهم وتفتيش واسعة شملت المنازل والمباني السكنية في المخيم.

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كما نقلت عن شهود قولهم إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار في حارة المسلخ داخل المخيم، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفق الوكالة.

وأشارت إلى أن الجيش يواصل إطباق حصاره على المخيم بالتزامن مع اقتحامات للآليات والجرافات العسكرية وفرق المشاة لشوارعه.

وأكدت أن الجيش يواصل حرق وتخريب المنازل والبنية التحتية بالمخيم.

مخيم طولكرم

وفي مخيم طولكرم، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشاره المكثف داخل المخيم، الذي بات شبه فارغ من سكانه بعد تهجيرهم قسرا من منازلهم، حسب الوكالة.

وأفادت وكالة وفا بأن القوات الإسرائيلية دمرت البنية التحتية بالمخيم كليا، وعاثت في منشآته ومبانيه هدما وتخريبا وحرقا.

وفجر اليوم الثلاثاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلا في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، وشرعت في تفتيشه وتخريب محتوياته.

كما أنشأ الجيش الإسرائيلي حاجزا أمنيا قرب المدخل الجنوبي للمدينة وأخضع مركبات للتفتيش وصعّد إجراءات التضييق على المواطنين وتقييد حركتهم في فترة العيد.

وقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.

كما تسبب في نزوح قسري لأكثر من 4 آلاف عائلة من المخيمين إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد استيلاء جيش الاحتلال على منازلهم وتحويلها لثكنات عسكرية.

ودمّر جيش الاحتلال نحو 396 منزلا بشكل كامل و2573 منزلا بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي جنين، قالت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين إن الأوضاع الإنسانية لـ21 ألف نازح تتفاقم مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ71 تواليا.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، ونفذت اغتيالات وشنت حملات اعتقال طالت عديدا من الفلسطينيين، كما أخضعت عائلات فلسطينية للتحقيق وحولت عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية.