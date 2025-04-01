ألمانيا تسعى لترحيل مواطنين أوروبيين لتأييدهم فلسطين

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تسعى إلى ترحيل مواطنين من الاتحاد الأوروبي بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن محام أن سلطات الهجرة ببرلين أمرت بمغادرة 3 أوروبيين وأميركي بتهمة "معاداة السامية ودعم الإرهاب".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن بين المشمولين بقرار الترحيل مواطنَين من أيرلندا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن شددت السلطات الألمانية القيود على المظاهرات الداعمة للفلسطينيين والمنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

والعام الماضي تدخلت الشرطة الألمانية مرارا لتفريق مظاهرات مناهضة للحرب على غزة، واعتقلت العديد من المشاركين فيها.

كما أعلن الادعاء العام في برلين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه ينظر ما يقرب من 3200 قضية رفعتها الشرطة ضد متظاهرين مناهضين للحرب الإسرائيلية على غزة.