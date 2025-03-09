موسكو تتحدث عن "عملية نوعية" في كورسك وكييف تنفي

قالت روسيا اليوم الأحد إن قواتها استعادت السيطرة على بلدات أخرى في منطقة كورسك حيث تسيطر القوات الأوكرانية على أجزاء من المنطقة بعد 7 أشهر من توغلها عبر الحدود، في تطور ميداني لافت تلا ما قالت موسكو إنها عملية نوعية لقواتها الخاصة في المنطقة، وهو ما نفته كييف.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الروسية نشرته على تطبيق تلغرام بعد تقارير عن تسلل قوات روسية خاصة في 3 بلدات هي مالايا لوخنيا وتشركاسكوي بوريشنوي وكوسيتسا شمال سودجا، مضيفا أن القوات المسلحة الروسية "تواصل هزيمة مجموعات من الجيش الأوكراني على أراضي منطقة كورسك".

وكان مدونون روس تحدثوا في وقت سابق عما سميت "عملية خط الأنابيب". وقال المدون يوري بودولياكا إن القوات الخاصة الروسية سارت نحو 16 كيلومترا داخل خط أنابيب غاز رئيسي، وقضى بعض الجنود بضعة أيام في الأنبوب قبل أن يباغتوا القوات الأوكرانية قرب سودجا.

وقال مدون عسكري آخر مؤيد لروسيا يدعى تو ميجرز إن معركة كبرى تدور رحاها في منطقة سودجا، وإن القوات الروسية فاجأت الجنود الأوكرانيين بدخول المنطقة عبر خط لأنابيب الغاز.

More than 800 Russian troops entered Sudzha in the Kursk region, entering the city through an empty Urengoy gas pipeline. pic.twitter.com/o7yPoAw1wg — Sprinter Observer (@SprinterObserve) March 9, 2025

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وسيطرت قوات أوكرانية على نحو 1300 كيلومتر مربع من منطقة كورسك في أغسطس/آب الماضي، في حين قالت كييف إنها محاولة لكسب ورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية وإجبار روسيا على سحب قواتها من المناطق الواسعة التي سيطرت عليها في شرق أوكرانيا.

وتحقق القوات الروسية بعض التقدم منذ أيام وأظهرت خرائط مفتوحة المصدر صدرت يوم الجمعة أن قوات كييف في كورسك أصبحت محاصرة تقريبا بعد تقدم روسي مباغت.

وقال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف على تلغرام إن "الهجوم مستمر".

نفي أوكراني

وفي المعسكر المقابل، ذكر بيان صادر عن قوات هجومية أوكرانية محمولة جوا أن الجنود الروس استخدموا خط الأنابيب في محاولة للحصول على موطئ قدم بالمنطقة، لكن تسنى اكتشافهم على الفور ومهاجمتهم بصواريخ ونيران مدفعية ومسيرات.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقرير إن القوات الأوكرانية صدّت 15 هجوما روسيا في منطقة كورسك، مع استمرار 6 اشتباكات مسلحة. كما أفادت بوقوع 12 غارة جوية روسية على مواقعها.

ولم تشر موسكو رسميا إلى عملية خط الأنابيب، لكن الميجر جنرال أبتي علاء الدينوف، قائد قوات أخمات الشيشانية الخاصة، أعاد نشر صور على تطبيق تلغرام لقوات خاصة داخل خط أنابيب للغاز، وقال "أنا مدهوش من الناس الذين يعتقدون حقا أن روسيا قد تخسر. إنه يوم جيد".