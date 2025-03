موسكو تتحدث عن "عملية نوعية" في كورسك وكييف تنفي

قالت روسيا اليوم الأحد إن قواتها استعادت السيطرة على بلدات أخرى في منطقة كورسك حيث تسيطر القوات الأوكرانية على أجزاء من المنطقة بعد 7 أشهر من توغلها عبر الحدود، في تطور ميداني لافت تلا ما قالت موسكو إنها عملية نوعية لقواتها الخاصة في المنطقة، وهو ما نفته كييف.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الروسية نشرته على تطبيق تلغرام بعد تقارير عن تسلل قوات روسية خاصة في 3 بلدات هي مالايا لوخنيا وتشركاسكوي بوريشنوي وكوسيتسا شمال سودجا، مضيفا أن القوات المسلحة الروسية "تواصل هزيمة مجموعات من الجيش الأوكراني على أراضي منطقة كورسك".

وكان مدونون روس تحدثوا في وقت سابق عما سميت "عملية خط الأنابيب". وقال المدون يوري بودولياكا إن القوات الخاصة الروسية سارت نحو 16 كيلومترا داخل خط أنابيب غاز رئيسي، وقضى بعض الجنود بضعة أيام في الأنبوب قبل أن يباغتوا القوات الأوكرانية قرب سودجا.

وقال مدون عسكري آخر مؤيد لروسيا يدعى تو ميجرز إن معركة كبرى تدور رحاها في منطقة سودجا، وإن القوات الروسية فاجأت الجنود الأوكرانيين بدخول المنطقة عبر خط لأنابيب الغاز.

