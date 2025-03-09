رئيس البرلمان الإيراني: لن ننتظر وصول أي رسالة من الولايات المتحدة

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن طهران لا تنتظر رسائل من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن رفع العقوبات لا يتم من خلال التفاوض تحت التهديدات.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها قاليباف أمام الجلسة العامة للبرلمان الإيراني، اليوم الأحد، حيث استعرض الإستراتيجيات التي أعلنها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لمعالجة قضايا البلاد.

وأشار قاليباف إلى أن خامنئي أكد على ضرورة تركيز الجهود الحكومية لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب الإيراني، وقال: "إن الجهود الرئيسية لنا كممثلين للشعب يجب أن تنصب على تحسين سبل العيش، ولا ينبغي لأي قضية أن تطغى على هذا المبدأ الأساسي".

وأضاف أن البرلمان يعتبر الحفاظ على وحدة القوى الوطنية شرطا أساسيا لنجاح هذه الجهود، مشيرا إلى أن الاستقرار الداخلي والتعاون بين المؤسسات الحكومية هو المفتاح لتجاوز التحديات الاقتصادية.

رفض المفاوضات تحت التهديد

وردا على ادعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استعداده للتفاوض مع إيران، قال قاليباف: "سلوك ترامب مع الدول الأخرى يظهر بوضوح أن هذه التصريحات مجرد خدعة تهدف إلى نزع سلاح إيران".

وأكد أن أي مفاوضات تجري تحت التهديد وتهدف إلى فرض تنازلات جديدة لن تؤدي إلى رفع العقوبات، بل ستكون بمثابة إذلال للأمة الإيرانية.

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وأضاف: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أصبح من الواضح أن رفع العقوبات ممكن من خلال تقوية إيران داخليا وتحييد العقوبات عبر تعزيز العلاقات مع الدول الأخرى".

وجاءت تصريحات قاليباف بعد أن ادعى ترامب أول أمس الجمعة أنه أرسل رسالة إلى خامنئي، واقترح التفاوض مع إيران حول اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب: "قلت آمل أن تتفاوضوا، لأن ذلك سيكون أفضل بكثير لإيران"، قبل أن يهدد طهران بعمل عسكري.

وردت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة على ادعاءات ترامب، مؤكدة أنها لم تتلق أي رسالة من الولايات المتحدة.

ورفض خامنئي أمس السبت فكرة التفاوض مع "القوى المتسلطة"، قائلا: "إصرار بعض القوى على إجراء محادثات مع إيران لا يهدف إلى حل المشاكل، بل إلى فرض توقعاتهم الخاصة، ولن تقبل الجمهورية الإسلامية ذلك".