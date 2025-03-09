عاجل| تلغراف: جاسوس روسي خطط لتشكيل جيش من المرتزقة في ليبيا
9/3/2025-|آخر تحديث: 9/3/202502:03 م (توقيت مكة)
تحقيق لصحيفة التلغراف:
- الجاسوس الروسي يان مارساليك خطط لتشكيل جيش من المرتزقة للسيطرة على طرق الهجرة عبر ليبيا.
- مارساليك أدخل أول قوة روسية لليبيا وهو ما عزز شكوكا بتورطه بعمليات تزعزع استقرار أوروبا عبر الهجرة.
- العميل الروسي مارساليك شارك في إعادة تنظيم مصالح فاغنر في المنطقة بعد وفاة بريغوجين.
- مخطط العميل الروسي تم الكشف عن تفاصيله منذ يومين في بريطانيا بعد إدانة خلية تجسس كان يديرها.
- تدفق المهاجرين هدف إستراتيجي لبوتين بعدما أصبحت الهجرة عاملا حاسما في الانتخابات الأوروبية.
- المرتزقة بمن فيهم فاغنر يغذون الهجرة لأوروبا من خلال زيادة عدم الاستقرار والعنف في أفريقيا.
- تم تجاهل تحذيرات مسؤولين في ألمانيا والنمسا بشأن علاقة هذا المخطط بروسيا.
المصدر : الجزيرة