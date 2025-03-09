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انفجار سيارة في تل أبيب والشرطة تحقق في الحادث

انفجار سيارة بالقرب من تقاطع لاغوارديا على الطريق السريع 20 (أيالون جنوب)
انفجار سيارة على الطريق السريع في تل أبيب (مواقع التواصل الإجتماعي)
9/3/2025-|آخر تحديث: 9/3/202505:15 م (توقيت مكة)

قالت الشرطة الإسرائيلية إنه وردها بلاغ عن انفجار في مركبة بتل أبيب.

وأضافت الشرطة أن قوات كبيرة في طريقها إلى الموقع للتحقيق في الحادث.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن سيارة انفجرت بالقرب من تقاطع لاغوارديا على الطريق السريع 20، وأصيب شخص بجروح متوسطة، مشيرة إلى أن التحقيق جار في خلفية الحادث.

وأضافت الهيئة أن رئيس بلدية سابق أصيب بجروح طفيفة في انفجار السيارة، وأصيب شخص آخر بجروح متوسطة.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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