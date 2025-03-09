انفجار سيارة في تل أبيب والشرطة تحقق في الحادث

قالت الشرطة الإسرائيلية إنه وردها بلاغ عن انفجار في مركبة بتل أبيب.

وأضافت الشرطة أن قوات كبيرة في طريقها إلى الموقع للتحقيق في الحادث.

רכב התפוצץ סמוך למחלף לה גווארדיה בכביש 20 (אילון דרום), אדם נפצע בינוני. הרקע לאירוע נבדק | תיעוד@hadasgrinberg @AnnaPines_

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/OmZTSpsAM0 — כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2025

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن سيارة انفجرت بالقرب من تقاطع لاغوارديا على الطريق السريع 20، وأصيب شخص بجروح متوسطة، مشيرة إلى أن التحقيق جار في خلفية الحادث.

وأضافت الهيئة أن رئيس بلدية سابق أصيب بجروح طفيفة في انفجار السيارة، وأصيب شخص آخر بجروح متوسطة.