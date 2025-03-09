روبيو يتوجه للسعودية للقاء مسؤولين أوكرانيين

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو سيزور السعودية في الفترة من 10 إلى 12 مارس/آذار الجاري لإجراء محادثات مع مسؤولين أوكرانيين.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس إن روبيو سيبحث خلال الزيارة كيفية "الدفع قدما بهدف الرئيس (دونالد ترامب) إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وذكرت أن روبيو سيعقد أيضا اجتماعا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى كندا في الفترة من 12 إلى 14 مارس/آذار لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وتحدث روبيو مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها أمس الأول الجمعة، وأبلغه بأن الرئيس ترامب عاقد العزم على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيزور هو أيضا السعودية للاجتماع غدا الاثنين مع الأمير محمد بن سلمان، وإن ممثلين دبلوماسيين وعسكريين أوكرانيين سيلتقون بالفريق الأميركي يوم الثلاثاء.

مشادة كلامية

وأوقف ترامب المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف بعد مشادة كلامية في البيت الأبيض مع زيلينسكي في 28 فبراير/شباط الماضي.

ووبخ نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الرئيس الأوكراني أمام عدسات الكاميرات، حينما قال إن هناك "تقصيرا" منه في شكر الولايات المتحدة على شحنات الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات التي أرسلتها واشنطن إلى بلاده.

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وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون توقيع اتفاق المعادن الذي طالب به ترامب لتعويض دافع الضرائب الأميركي عن المساعدات التي أرسلتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

لكن زيلينسكي قال بعدها بأيام إنه مستعد لتوقيع الاتفاق، باعثا برسالة تصالحية تطرق ترامب إليها خلال خطابه له أمام الكونغرس الثلاثاء الماضي.