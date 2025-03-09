الداخلية السورية تلغي أكثر من 5 ملايين منع سفر

ألغت وزارة الداخلية السورية جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات التوقيف أو الإعلام أو المراجعة أو التخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، الصادرة بحق المواطنين السوريين في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان للوزارة تعلن فيه" إلغاء جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".

وقدرت الوزارة في بيانها عدد هذه البلاغات بأكثر من 5 ملايين و164 ألف بلاغ.