الخدمة السرية تطلق النار على مسلح قرب البيت الأبيض

قال جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة، في بيان، إن أفراده أطلقوا النار على مسلح خارج البيت الأبيض، بعد مواجهة مع قوات إنفاذ القانون في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجهاز أنتوني غولييلمي على منصة إكس أن الشرطة المحلية أخطرت عناصر الجهاز في وقت سابق بشأن وصول رجل "انتحاري" إلى واشنطن من إنديانا.

وأشار البيان إلى أنهم تصدوا له في شارع قريب جدا من البيت الأبيض، وبعد أن لوح الرجل بسلاح ناري لدى اقتراب الضباط منه وقعت مواجهة مسلحة، أطلق خلالها عناصر الخدمة السرية عليه النار، ونقل بعد ذلك إلى مستشفى في المنطقة، من غير أن يُفصَح عن حالته.

وأشار البيان إلى أن شرطة واشنطن فتحت تحقيقا في الحادث.

ولم يكن الرئيس دونالد ترامب في المقر وقتها لأنه يقضي عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته بفلوريدا.