أخبار|فلسطين

الاحتلال يحرق مسجدا يعود تاريخه إلى عهد عمر بن الخطاب في نابلس

مدة الفيديو 02 دقيقة 05 ثانية 02:05
9/3/2025-|آخر تحديث: 9/3/202504:08 م (توقيت مكة)

باشر فلسطينيون ترميم مسجد "النصر" التاريخي في مدينة نابلس بالضفة الغربية، بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء حريق اندلع داخله، خلال مداهمة القوات الإسرائيلية للمدينة القديمة فجر الجمعة 7 مارس/آذار الجاري.

الاحتلال يحرق مسجدا يعود تاريخه إلى عهد عمر بن الخطاب في نابلس
الاحتلال يحرق مسجدا يعود تاريخه إلى عهد عمر بن الخطاب في نابلس (رويترز)

وقال المدير العام لأوقاف (نابلس) ناصر السلمان، إن مسجد النصر يعد من أقدم المعالم الدينية في نابلس، حيث يعود تاريخه إلى الفتح الإسلامي وعهد الخليفة عمر بن الخطاب.

الاحتلال يحرق مسجدا يعود تاريخه إلى عهد عمر بن الخطاب في نابلس
أعيد مسجدا بعد تحرير القدس على يد القائد صلاح الدين الأيوبي (رويترز)

وخلال فترة الحروب الصليبية، تحول المسجد إلى كنيسة واستعاد مكانته الدينية بعد تحرير القدس على يد القائد صلاح الدين الأيوبي في القرن الـ12.

الاحتلال يحرق مسجدا يعود تاريخه إلى عهد عمر بن الخطاب في نابلس
مسجد النصر أقدم المعالم الدينية في نابلس (رويترز)

وأوضح ناصر السلمان أن إعادة بناء المسجد تمت عام 1335 هجريا، ليظل شاهدا على تاريخ طويل من الصمود والمقاومة.

Palestinians walk at an entrance of a mosque a day after Israeli army set fire at the Al-Nasser mosque in Nablus, amid West Bank raids, March 8, 2025. REUTERS/Raneen Sawafta
مسجد النصر يقع في المدينة القديمة (رويترز)

كما أكد مدير الأوقاف أن القوات الإسرائيلية، خلال مداهمتها المدينة، استهدفت المسجد وأضرّت بجزء من بنيته، حيث تم إشعال النيران فيه، مما أسفر عن تدمير جزء كبير منه بما في ذلك الجدران والسقف.

A Palestinian man stands in a mosque a day after Israeli army set fire at the Al-Nasser mosque in Nablus, amid West Bank raids, March 8, 2025. REUTERS/Raneen Sawafta
حريق تسبب بأضرار جسيمة داخل المسجد (رويترز)

وأشار السلمان إلى أن المداهمة شملت عددا من المساجد في المدينة، إلا أن الضرر الأكبر وقع في مسجد "النصر".

الاحتلال يحرق مسجدا يعود تاريخه إلى عهد عمر بن الخطاب في نابلس
أهالي المدينة يعملون على إصلاح ما دمره الاحتلال (رويترز)

وفي مشهد من الإصرار الفلسطيني، قامت مجموعة من المتطوعين وأهالي المدينة بإزالة آثار الحريق وتنظيف النوافذ والجدران السوداء الملطخة بسبب النيران، مؤكدين أن هذه الهجمات لن تكسِر عزيمتهم ولا إرادتهم في مواجهة الاحتلال.

Palestinians clean up mosque a day after Israeli army set fire at the Al-Nasser mosque in Nablus, amid West Bank raids, March 8, 2025. REUTERS/Raneen Sawafta TPX IMAGES OF THE DAY
أهالي نابلس يعملون ليلا نهارا في الترميم ليبقى المسجد مفتوحا للعبادة والصلاة (رويترز)

ويبقى مسجد "النصر" أحد رموز الصمود الفلسطيني، ويؤكد أهالي نابلس أن المسجد سيظل مفتوحا للعبادة والصلاة، بالرغم من محاولات الاحتلال المستمرة للعبث بمقدساتهم.

إعلان
المصدر : الجزيرة + رويترز

إعلان