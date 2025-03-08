وزيرة خارجية كندا: سيادتنا مهددة واقتصادنا يتعرض لهجوم

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن سيادة بلادها مهددة واقتصادها يتعرض لهجوم، مشددة على خطورة مواقف واشنطن الجديدة تجاه حلفائها الغربيين.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الوزيرة الكندية مع صحيفة التايمز البريطانية، تناولت التقارب الروسي الأميركي، والرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على الدول.

وقالت ميلاني جولي "عندما تتعرض أوروبا للتهديد يتعرض الناتو أيضا وهذا يعني أن أميركا مهددة".

وطالبت واشنطن بالاهتمام بأوكرانيا "لأنها جزء من أوروبا".

وأضافت "لا ينبغي السماح لتصريحات واشنطن أن تقسمنا ويجب إفهام روسيا أننا متحدون".

وبخصوص تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضم كندا للولايات المتحدة، قالت جولي إن الأمر بدأ مزحة "ويبدو أنه أحب ذلك فعلا".

واعتبرت أن سيادة بلادها مهددة "ويجري الآن الهجوم على اقتصادنا وأوروبا هي التالية".

وذكرت أن واشنطن أبلغت حلفاءها أنها لن تشارك في تخطيط المناورات العسكرية في أوروبا بدءا من العام المقبل.

وتابعت "قرار واشنطن يعني أن قواتها لن تشارك في المناورات مع نظيرتها الأوروبية أو أن مشاركتها ستكون محدودة".