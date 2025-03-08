مقتل وإصابة العشرات بهجوم روسي شرق أوكرانيا

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 12 شخصا قُتلوا وأصيب 30، بينهم 5 أطفال، في هجوم روسي خلال الليل بصواريخ وطائرات مسيّرة على مدينة دوبروفيليا شرق أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية هاجمت المدينة بصواريخ باليستية وعدة صواريخ وطائرات مسيّرة، مما أسفر عن تضرر بنايات متعددة الطوابق وسيارات.

وفي منطقة خاركيف شرق أوكرانيا أيضا، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ سينوغوبوف بأن طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا أصابت منشأة مدنية في مدينة بوغودوخيف.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الجديدة التي شنّتها روسيا ليل الجمعة (السبت) وأسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل، تظهر أن أهداف موسكو لم تتغير في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي عبر تليغرام إن "ضربات كهذه تظهر أن أهداف روسيا لم تتغير"، مضيفا "لذلك من المهم مواصلة القيام بكل ما يمكن لحماية الحياة، وتعزيز دفاعنا الجوي وتشديد العقوبات على روسيا".

هجوم أوكراني

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 31 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال ليل الجمعة (السبت).

وقال حاكم منطقة لينينغراد شمال غرب روسيا، اليوم السبت، إن خزانا في مصفاة كيريشي، وهي واحدة من أكبر المصافي في روسيا، تضرر بسبب سقوط حطام خلال هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

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ووفقا لمصادر في القطاع، تعد مصفاة كيريشي، التابعة لشركة سورجوتنفت غاز، واحدة من أكبر مصفاتين في روسيا، وتعالج المصفاة حوالي 17.7 مليون طن سنويا (355 ألف برميل يوميا) من الخام الروسي، أو 6.4% من إجمالي إنتاج البلاد.

من جهة أخرى، قال حاكم لينينغراد على تطبيق تليغرام "أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة واحدة عند الاقتراب، ودمرت الأخرى فوق أراضي الشركة".

وأضاف "عندما سقط الحطام، تضرر الهيكل الخارجي لأحد الخزانات"، موضحا أنه لم يجرِ تسجيل إصابات.

ولم يتضح حتى الآن حجم الأضرار التي لحقت بالمصفاة، ولم يصدر أي تعليق بعد من شركة سورجوتنفت غاز، إحدى أكبر شركات النفط في روسيا، كما لم تصدر أوكرانيا تعليقا بعد.

توسيع الهجوم

في الوقت نفسه، أفادت مواقع عسكرية روسية بتوسيع القوات الروسية هجومها باتجاه مدينة سودجا في مقاطعة كورسك، مؤكدة أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية في المقاطعة حرج، وأن وحداتها تعاني من صعوبات في الاتصالات والإمدادات.

وقال موقع ريبار العسكري إن القوات الروسية حررت 4 بلدات في المقاطعة، وإن القتال يدور في منطقتي مالايا لوكنا شمال مدينة سودجا.

وفي جنوب غرب المقاطعة تمكنت القوات الروسية من فصل القوات الأوكرانية، بعضها عن بعض، جنوب بلدة كوريلوفكا، وحرمانها من الإمداد اللوجستي بعد سيطرة الجيش الروسي على طرق الإمداد، كما يدور قتال في منطقة الحدود مع مقاطعة سومي الأوكرانية، وتحاول القوات الروسية التقدم في اتجاه منطقة باسوفكا.