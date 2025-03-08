قطر تؤكد الحاجة للتوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن كل دولة في المنطقة قلقة من شن ضربات على المواقع النووية الإيرانية.

وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه لا توجد طريقة يمكن أن تدعم بها قطر أي نوع من الأعمال العسكرية في المنطقة.

وفيما يتعلق بملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قال إن بلاده عملت بلا كلل لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة وتعرضت لهجوم كبير أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف أن الاتفاق لم يتم عبر قطر أو الولايات المتحدة وحدهما بل "بجهودنا كفريق واحد"، مشيرا إلى أن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف ضغط عندما كان ذلك مطلوبا وقام بعمل رائع و"نحن كشركاء حققنا الصفقة".

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.