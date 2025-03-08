قائد "قسد" ينفي وجود أفراد من فلول الأسد شمال وشرق سوريا

نفى قائد ما تعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي وجود أي أفراد من فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال عبدي في تصريحات نشرت مساء أمس الجمعة إنّه لا يمكن حل الأزمة السورية إلا بالحوار السوري السوري، وقال إنّه اتفق مع دمشق على استبعاد الحل العسكري في التعامل مع جميع القضايا العالقة.

وأعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية أنّه سيتم تشكيل وفد من أهالي المنطقة للحوار مع دمشق حول مستقبل المنطقة والدولة السورية.

ولا تزال قوات "قسد" تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد.

ودعت الإدارة السورية الجديدة "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع والجيش الجديد، رافضة أي نوع من الحكم الذاتي في مناطق الأكراد.