عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: نلاحق فلول النظام البائد وضباطه ولن نسمح بأي أعمال انتقامية
عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: نلاحق فلول النظام البائد وضباطه ولن نسمح بأي أعمال انتقامية
عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: سنحاسب كل من يثبت تورطه بالاعتداءات من فلول النظام أو من اللصوص
عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري
عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة
عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: ندعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية
عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: ندعو إلى ترك الأمر للمختصين لملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد
عاجل | مصدر أمني للجزيرة: العثور على جثث لعناصر الأمن العام تم قتلهم وحرقهم ورميهم في محيط قاعدة حميميم
عاجل | مصدر أمني للجزيرة: العثور على جثث لعناصر الأمن العام قتلهم فلول النظام بريف اللاذقية خلال اليومين الماضيين
التفاصيل بعد قليل..