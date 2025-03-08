عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: نلاحق فلول النظام البائد وضباطه ولن نسمح بأي أعمال انتقامية

عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: سنحاسب كل من يثبت تورطه بالاعتداءات من فلول النظام أو من اللصوص

عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري

عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة

عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: ندعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية

عاجل | مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية بسوريا: ندعو إلى ترك الأمر للمختصين لملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد

عاجل | مصدر أمني للجزيرة: العثور على جثث لعناصر الأمن العام تم قتلهم وحرقهم ورميهم في محيط قاعدة حميميم

عاجل | مصدر أمني للجزيرة: العثور على جثث لعناصر الأمن العام قتلهم فلول النظام بريف اللاذقية خلال اليومين الماضيين

التفاصيل بعد قليل..