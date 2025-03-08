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عاجل | الداخلية السورية: القبض على قائد بالدفاع الوطني في عهد النظام المخلوع وهو متورط بارتكاب مجازر ضد المدنيين بحمص
8/3/2025-|آخر تحديث: 8/3/202510:06 م (توقيت مكة)
عاجل | الداخلية السورية: القبض على قائد بالدفاع الوطني في عهد النظام المخلوع وهو متورط بارتكاب مجازر ضد المدنيين بحمص
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التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة