عاجل | الداخلية السورية: القبض على قائد بالدفاع الوطني في عهد النظام المخلوع وهو متورط بارتكاب مجازر ضد المدنيين بحمص

عاجل | بيان لوجهاء ومشايخ اللاذقية: ندعو أبناء الطائفة العلوية لدعم الدولة بما يحفظ الوحدة ويكافح المخططات الخارجية

عاجل | بيان لوجهاء ومشايخ اللاذقية: نطالب بمحاسبة المتورطين في سفك الدماء من فلول النظام وغيرهم في الساحل السوري

عاجل | سانا: وصول وفد من إدارة منطقة جبلة والأمن العام إلى محيط قاعدة حميميم الروسية لطمأنة الأهالي وإعادتهم لقراهم

التفاصيل بعد قليل..