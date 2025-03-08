طهران: واشنطن مستمرة في معاداتنا وتريد استغلال خلافاتنا الداخلية

قالت طهران السبت إن واشنطن تعول على الخلافات الداخلية الإيرانية في تنفيذ سياساتها العدائية، مؤكدة قدرتها على الصمود في وجه الضغوط غير القانونية.

جاء ذلك بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه بعث برسالة إلى إيران يخيرها فيها بين التفاوض حول ملفها النووي ومواجهة عمل عسكري.

وأوضح ترامب الجمعة أنه كتب إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يبلغه أن الحل التفاوضي "سيكون أفضل بكثير لإيران".

واليوم السبت، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المسؤولين الأميركيين وبينهم الرئيس ترامب "يعلقون آمالهم على خلافاتنا الداخلية لكن إن اتحدنا سنمضي قدما".

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن بلاده لن تجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، ما دام ترامب يواصل سياسة "الضغوط القصوى".

لكن بعثة إيران في الأمم المتحدة أكدت الجمعة أنها لم تتلق أي رسالة من ترامب بشأن التفاوض بخصوص الملف النووي.

الصمود في وجه الضغوط

في ذات السياق، نددت طهران بتصريح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن بلاده ستجعل إيران مفلسة مرة أخرى.

جاء ذلك في بيان، أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء الجمعة.

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وقال بقائي إن تصريحات الوزير الأميركي تعتبر مؤشرا واضحا على استمرار عداء السياسيين الأميركيين تجاه الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن سياسة الضغط والترهيب ضد إيران تعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وأكد أن الشعب الإيراني سيرد على أي ضغوط غير قانونية ولاإنسانية بالمقاومة والصمود.

يذكر أن وزير الخزانة الأميركي تحدث مؤخرا عن حملة الضغط الأقصى التي ينفذها ترامب ضد إيران، وقال إنهم أطلقوا حملة عقوبات تهدف إلى إغلاق صناعة النفط لديها، وانهيار اقتصادها المتعثر بالفعل.

وأضاف أن جعل إيران مفلسة مرة أخرى "سيكون بداية لسياستنا الجديدة في فرض العقوبات".