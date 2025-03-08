طقس متقلب بدول الخليج اليوم مع احتمال هطول أمطار

تشهد معظم دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، طقسا متقلبا مع احتمال هطول أمطار متفرقة في عدة بلدان.

ففي السعودية، قال المركز الوطني للأرصاد إن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأصدر المركز انذارا أحمرا في المنطقة الشرقية، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان سيول وصواعق رعدية.

كما أصدر المركز إنذارا برتقاليا في مناطق عسير والباحة، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول مع صواعق رعدية.

وفي إنذار أصفر، توقع المركز الوطني للأرصاد أمطارا خفيفة ورياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية في الرياض ومكة المكرمة.

مطار الكويت

وفي الكويت، أصدر مركز الأرصاد التابع للإدارة العامة للطيران المدني، تنويها جويا بانخفاض الرؤية بسبب الضباب في عموم مناطق البلاد، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة في البلاد.

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وعقب توقف العمل به لفترة قصيرة لغرض الصيانة نتيجة سوء الأحوال الجوية، عادت حركة الطيران للعمل بمطار الكويت الدولي، صباح السبت، وفق جريدة النهارالكويتية.

وفي قطر، تحدثت إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة الطيران المدني عن طقس غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية مع هبوب الغبار أحيانا، وجو بارد نسبيا ليلا، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذرت من رياح قوية وأمواج عالية في البحر مع أمطار رعدية وأجواء غائمة على البلاد وأمطار متفرقة في بعض المناطق وعلى البحر.

وفي الإمارات، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرا من انتشار الغبار في مناطق حبشان والمرفأ والوريس والسلع.

أما في البحرين، فأفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع ليوم السبت سيكون غير مستقر، مع فرصة لتساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا، مع رياح متقلبة الاتجاه.

وحذرت الأرصاد من أمطار رعدية مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للموج واحتمال وصول درجة الحرارة العظمى في البلاد إلى 25 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 19 درجة مئوية.

أما هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، فقد سجلت اليوم طقسا صحوا بوجه عام، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في أجزاء من مناطق جنوب الباطنة وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.