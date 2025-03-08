صحيفة بريطانية: أميركا تسعى لصفقة معادن مع الكونغو الديمقراطية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الولايات المتحدة تجري محادثات استكشافية مع الكونغو الديمقراطية، سعيا لعقد صفقة من شأنها أن تسمح لها بالحصول على المعادن الثمينة من هذا البلد الأفريقي الذي يواجه تمردا مسلحا.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الجمعة -نقلا عن وثائق عامة- أن الكونغو اتصلت بالولايات المتحدة الشهر الماضي، وعرضت عليها حقوق التنقيب في مقابل دعم حكومة الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

وبدعم من رواندا، سيطر المتمردون بقيادة حركة 23 مارس مؤخرا على مدينتي غوما وبوكافو في إقليمي شمال وجنوب كيفو شرقي الكونغو، وتقع هذه الأراضي ضمن مناطق غنية بالمعادن.

والكونغو الديمقراطية لديها مخزونات كبيرة من النحاس والكوبالت واليورانيوم ومعادن أخرى.

وأشارت الفايننشال تايمز إلى أن هذه المحادثات مع الكونغو تعد أحدث تحرك لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام صفقات بشأن المعادن النادرة مع عدة دول عبر العالم بينها أوكرانيا.