3 شهداء في قصف إسرائيلي على شرقي رفح

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد اثنين من الفلسطينيين، إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدف مواطنين فلسطينيين شرقي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم السبت، أكد مراسل الجزيرة استشهاد فلسطيني ثالث بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي التنور شرقي مدينة رفح.

في الأثناء، قال المراسل إن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بشكل كثيف في محيط معبر رفح جنوبي قطاع غزة.

من جانب آخر، تواصل إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، وجاء الإغلاق على ضوء تعثر مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقد تسبب إغلاق المعابر في تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع المُحاصر من قِبل إسرائيل.

وفي تطور آخر، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في كرم أبو سالم بغلاف غزة صباح اليوم، قبل أن يعود جيش الاحتلال ويقول إن ذلك كان نتيجة تشخيص خاطئ.