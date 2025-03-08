قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة عملت بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد رئيس الوزراء القطري، في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، أن قطر تعرضت لهجمات كبيرة خلال فترة الحرب على قطاع غزة المحاصر.

وأضاف "الأمير يقول لي دائما إذا كنا قادرين على إنقاذ حياة واحدة، فإن ذلك يستحق كل العناء. تعرضنا لهجوم هائل خلال الـ15 شهرا الماضية في هذه الحرب على غزة بشكل لا يُصدق. لا أحد يمكنه تحمل مثل هذا الهجوم، وقد عملنا بلا كلل لتحقيق هذا الاتفاق. وفي اللحظة التي خرجنا فيها للإعلان عن تحقيقه، رأينا الاحتفالات في الشوارع، سواء في غزة أو في إسرائيل، تلك اللحظة تجعلنا ننسى كل شيء".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.

وفي مطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوما، وتتنصل إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.