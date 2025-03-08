أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة مساء السبت بأنه يعمل على السيطرة على حريق اندلع في مخازن تحتوي على مواد تموينية غربي مدينة غزة.

كما ذكر الدفاع المدني أنه تم إخلاء مركز إيواء للنازحين مجاور لمكان الحريق، في إجراء احترازي حفاظا على سلامتهم.

ويواجه الدفاع المدني صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق، بسبب تدمير إسرائيل لمعظم مركبات الإطفاء خلال الإبادة التي ارتكبتها بالقطاع.

وقال الجهاز في بيان "طواقمنا تحاول تطويق حريق هائل نشب في مخازن تحتوي على مواد تموينية بشارع النصر شمالي مدينة غزة".

#عاجل اندلاع حريق ضخم في مخازن للمواد التموينية بشارع النصر شمال مدينة غزة قبل قليل. pic.twitter.com/QTIQX8PD5e — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 8, 2025

وأضاف "طواقمنا تواجه معيقات كبيرة في إخماد الحريق. مركبتا إطفاء فقط تشاركان في إخماد ألسنة النيران الهائلة، بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي معظم مركبات الدفاع المدني".

وتم الاستعانة بمركبات إطفاء من المحافظة الوسطى لمحاصرته قبل تمدده إلى منازل المواطنين.

ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق، في حين لم يذكر الدفاع المدني أي تفاصيل إضافية.

وخلال الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت نحو 16 شهرا بدعم أميركي، دمرت إسرائيل معظم مركبات الدفاع المدني، وقتلت العشرات من أفراد طواقمه، بينما أصيب آخرون.

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يذكر أنه بدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.