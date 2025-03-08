استطلاع: نصف الإسرائيليين فقدوا الثقة في جيشهم

أظهر استطلاع إسرائيلي جديد أن نحو نصف الإسرائيليين فقدوا ثقتهم في جيشهم، وتزامن ذلك مع تعيين رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد أيال زامير إثر استقالة الرئيس السابق هرتسي هاليفي، والذي جاء بسبب فشل الجيش الإسرائيلي في التصدي لهجوم طوفان الأقصى الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه "معهد لازار للأبحاث" بالتعاون مع "لجنة الإنترنت" لصالح صحيفة معاريف، أفاد 47% من المشاركين بتراجع ثقتهم في الجيش الإسرائيلي بعد التحقيقات التي أجراها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما أفاد 28% منهم بأن التحقيقات لم تؤثر على مستوى ثقتهم بالجيش، وشعر 12% فقط بتحسن هذه الثقة، فيما لم يكن لـ13% من المستطلعين رأي في الموقوع.

واختلف تأثير الاستطلاع الذي أجري في 5 و 6 مارس/آذار الحالي باختلاف الانتماء السياسي للمشاركين، فمن بين من صوتوا بتراجع ثقتهم في الجيش الإسرائيلي، كان 73% منهم من جمهور الأحزاب العربية، و54% من ناخبي الائتلاف الحكومي، و37% من ناخبي أحزاب المعارضة (لأنهم يحملون المسؤولية لحكومة الاحتلال وليس الجيش).

وعلقت الصحيفة على هذه النتيجة بالتأكيد على أن نشر تحقيقات الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول أدى إلى تقويض ثقة الجمهور بالجيش.

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وقالت إن ذلك يشكل تحديا معقدا يواجه رئيس الأركان الجديد إيال زمير الذي استلم مهامه قبل يومين. وشدد زمير في حفل تنصيبه على أهمية المقاتلين باعتبارهم "رأس الحربة الصهيونية"، وأكد على ما أسماه "التهديد الوجودي" الذي تواجهه إسرائيل.

وأجري الاستطلاع على عينة من 500 شخص يشكلون عينة تمثيلية من السكان البالغين في إسرائيل (18 عاما فأكثر)، بمن فيهم اليهود والعرب.