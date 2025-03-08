إدارة ترامب تستعد لحظر السفر الجديد بمراجعة برامج التأشيرات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تجري مراجعة كاملة لجميع برامج التأشيرات، في حين تتواتر التقارير عن استعداد إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض حظر جديد على دخول مواطني عدد من الدول.

وقال المسؤول للشبكة إن أفغانستان قد تكون من بين الدول المشمولة بحظر السفر الذي سيفرضه ترامب.

وأضاف أن الحظر قد يتم الأسبوع المقبل، وأن من غير الواضح ما إذا كانت القرارات النهائية بشأن الدول والتوقيت قد اتُّخذت.

وأمس الأول الخميس، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر وصفتها بالمطلعة أن حظرا جديدا للسفر سيفرضه الرئيس الأميركي قد يمنع دخول الأفغان والباكستانيين إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بناء على مراجعة حكومية للمخاطر الأمنية.

وذكرت المصادر أن دولا أخرى قد تكون أيضا على القائمة، لكنها لا تعرف ما هي.

وأصدر الرئيس الأميركي في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.

وسبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى حظرا على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي أثارت تنديدا في الداخل والخارج، وخضعت للكثير من الأخذ والرد قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.

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وألغى الرئيس السابق جو بايدن الحظر في عام 2021، ووصفه بأنه "وصمة عار لضميرنا الوطني".