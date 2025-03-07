وزير العدل الهولندي يطالب سيراليون بتسليم مهرب للمخدرات

قال وزير العدل الهولندي ديفيد فان ويل إنه تحدث هاتفيا مع نظيره في سيراليون ألفا سيساي وطلب منه تسليم زعيم تهريب المخدرات جوس ليدكرز.

وقال الوزير ديفيد -في منشور على صفحة إكس- إن ليدكرز متهم بارتكاب جرائم خطيرة، وتوجد مؤشرات على أنه يوجد في سيراليون.

وفي فبراير/شباط الماضي، سلمت هولندا مذكرة طلب تسليم في حق المتهم إلى حكومة سيراليون، وطالبتها بالتعاون، وبعدم توفير الحماية للمجرمين.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت -عن مصادر خاصة- أن ليدكرز كان موجودا في سيراليون في بداية يناير/كانون الثاني الماضي، ويتمتع بحماية عالية هنالك.

وتقول تقارير دولية إن سيراليون تعتبر نقطة لشحن الكوكايين القادم من أميركا اللاتينية إلى أوروبا.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت صورا ومقاطع فيديو يظهر فيها زعيم المخدرات الهولندي خلال حضوره لحفل قداس بكنسية في سيراليون بداية فبراير/شباط الماضي.

وقد حكم القضاء الهولندي غيابيا على جوس ليدكرز بالسجن 24 عاما بتهمة تهريب 7 أطنان من الكوكايين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت سيراليون إنها مستعدة للتعاون مع الحكومة الهولندية والإنتربول والوكالات الدولية لإنفاذ القانون بشأن هذه القضية.

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جوس ليدكرز مواطن هولندي يبلغ من العمر (33 عاما)، وقد شارك في العديد من العمليات الإجرامية المتعلقة بالتهريب وتجارة المحظورات في هولندا وعدد من بلدان الاتحاد الأوربي.

بدأ مساره الإجرامي في نوتردام وأنتويرب حيث شكل عصابات تعمل في الموانئ البحرية للتهريب والاحتيال، ولاحقا توسع نشاطه داخل القارة الأوروبية.

وقد رصدت الحكومة الهولندية مكافأة بـ200 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الوصول إليه.