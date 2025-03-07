قتلى من بينهم ضابط بإطلاق نار على طائرة أممية بجنوب السودان

قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن طائرة مروحية تابعة لها تعرضت لإطلاق نار في بلدة الناصر شمالي البلاد اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم بالإضافة إلى عسكريين بينهم جنرال.

وأوضحت البعثة الأممية في جنوب السودان أن إحدى طائراتها كانت تحاول إجلاء جنود من هناك بعد اشتباكات عنيفة في بلدة الناصر بين القوات الوطنية ومليشيا الجيش الأبيض، وهي المجموعة التي ربطتها حكومة الرئيس سلفا كير بالقوات الموالية لمنافسه ونائبه ريك مشار.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم "الهجوم بغيض للغاية وقد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي".

وأضاف "نأسف أيضا لمقتل أولئك الذين كنا نحاول إخراجهم، وخاصة بعد تلقينا ضمانات بالمرور الآمن. وتحثّ بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم".

ويدور قتال شديد في ولاية أعالي النيل في الشمال بين القوات الوطنية ومليشيا الجيش الأبيض، وهي جماعة تتكون في معظمها من أفراد مسلحين من قبيلة النوير التي ينتمي إليها رياك مشار النائب الأول للرئيس.

وقاتل الجيش الأبيض إلى جانب قوات مشار في الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 2013 و2018، في مواجهة مع قوات غالبيتها من قبيلة الدنكا العرقية الموالية للرئيس سلفاكير.