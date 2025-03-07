معاريف: إسرائيل تعمل على تنفيذ المبادرة الأميركية لتهجير سكان غزة

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إسرائيل تعمل على تنفيذ المبادرة الأميركية لتهجير سكان قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر نفسها قولها إن الإدارة الأميركية شكلت فريقا متخصصا للترويج لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأوضحت تلك المصادر أن الفريق الأميركي على اتصال بمديرية "الهجرة من غزة"، التي تنشئها وزارة الدفاع الإسرائيلية حاليا.

في الوقت نفسه، نقلت معاريف عن المصادر التي لم تكشف عن هويتها أن إسرائيل تروج أن هدف الخطة ليس دفع سكان غزة لمغادرة القطاع، بل مساعدة المهتمين بالهجرة، على حد وصفها.

في غضون ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيتمار بن غفير، إنه سيعود إلى الحكومة في حال العودة إلى الحرب، وإيقاف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتنفيذ خطة ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وكانت مجلة إيبوك الإسرائيلية ذكرت، أمس الأول الأربعاء، أن "ترامب جاد في خطته بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، وهو عازم على تنفيذها".

ونقلت المجلة عن مصادر أميركية أن "ترامب يواجه حاليا اختبارا سيحدد موقف العالم العربي منه"، مؤكدة أنه لا يستطيع التراجع بعد تصريحاته بأن مصر والأردن ستنفذان خطته لحاجتهما لمساعدة أميركية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن البيت الأبيض أنه يعارض الخطة العربية بشأن قطاع غزة، ويدعم رؤية الرئيس ترامب "لإعادة إعمار غزة خالية من حركة حماس".

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وجاء إعلان البيت الأبيض بعد يوم من البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، الذي يرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى أو ظروف، واعتماد الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة، مشددا على اعتبارها خطة عربية جامعة.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.