الجزيرة – عاجل

عاجل | معاريف عن مصادر مطلعة: إسرائيل تعمل على تنفيذ المبادرة الأميركية لتهجير سكان غزة

عاجل | معاريف عن مصادر مطلعة: الإدارة الأميركية شكلت فريقا متخصصا للترويج لخطة ترمب بشأن غزة

عاجل | معاريف عن مصادر: الفريق الأمريكي على اتصال بمديرية "الهجرة من غزة" التي تنشئها وزارة الدفاع الإسرائيلية حاليا

عاجل | بن غفير: سأعود إلى الحكومة في حال العودة إلى الحرب وإيقاف المساعدات الإنسانية لغزة وتنفيذ خطة ترمب للتهجير

التفاصيل بعد قليل..