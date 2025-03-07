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عاجل | معاريف عن مصادر مطلعة: إسرائيل تعمل على تنفيذ المبادرة الأميركية لتهجير سكان غزة
7/3/2025-|آخر تحديث: 7/3/202509:03 ص (توقيت مكة)
الجزيرة – عاجل
عاجل | معاريف عن مصادر مطلعة: إسرائيل تعمل على تنفيذ المبادرة الأميركية لتهجير سكان غزة
عاجل | معاريف عن مصادر مطلعة: الإدارة الأميركية شكلت فريقا متخصصا للترويج لخطة ترمب بشأن غزة
عاجل | معاريف عن مصادر: الفريق الأمريكي على اتصال بمديرية "الهجرة من غزة" التي تنشئها وزارة الدفاع الإسرائيلية حاليا
عاجل | بن غفير: سأعود إلى الحكومة في حال العودة إلى الحرب وإيقاف المساعدات الإنسانية لغزة وتنفيذ خطة ترمب للتهجير
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة