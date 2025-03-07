عاجل | أ ف ب عن الجيش الأوكراني: استخدمنا طائرات ميراج 2000 فرنسية للمرة الأولى لصد ضربات روسية

عاجل | القوات الجوية الأوكرانية: روسيا نفذت هجوما واسعا بـ٦٧ صاروخا و١٩٤ مسيرة انقضاضية

عاجل | إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية: قواتنا نفذت ضربة ضد منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا

عاجل | مؤسسة الطاقة الأوكرانية: أضرار في منشآت الطاقة وشركات الغاز إثر هجوم روسي واسع للمرة 17 منذ بدء الحرب

عاجل | وزير الطاقة الأوكراني: سيحدث تغير في جداول إمداد الغاز والكهرباء بمناطق أوكرانية عدة ونحاول تجاوز آثار الهجمات

عاجل | وزير الطاقة الأوكراني: روسيا تواصل إرهابها في مجال الطاقة وتستهدف البنية التحتية بهجوم بالصواريخ والمسيرات

التفاصيل بعد قليل..