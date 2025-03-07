عاجل | إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية: قواتنا نفذت ضربة ضد منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا
7/3/2025-|آخر تحديث: 7/3/202501:11 م (توقيت مكة)
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عاجل | القوات الجوية الأوكرانية: روسيا نفذت هجوما واسعا بـ٦٧ صاروخا و١٩٤ مسيرة انقضاضية
عاجل | إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية: قواتنا نفذت ضربة ضد منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا
عاجل | مؤسسة الطاقة الأوكرانية: أضرار في منشآت الطاقة وشركات الغاز إثر هجوم روسي واسع للمرة 17 منذ بدء الحرب
عاجل | وزير الطاقة الأوكراني: سيحدث تغير في جداول إمداد الغاز والكهرباء بمناطق أوكرانية عدة ونحاول تجاوز آثار الهجمات
عاجل | وزير الطاقة الأوكراني: روسيا تواصل إرهابها في مجال الطاقة وتستهدف البنية التحتية بهجوم بالصواريخ والمسيرات
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة