ترامب يعتزم زيارة السعودية في غضون شهر ونصف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيزور السعودية في غضون شهر ونصف، وذلك بعد حصوله على موافقة باستثمار سعودي بقيمة تريليون دولار.

وتابع قائلا: لقد أبرمت صفقة مع السعودية وفي المرة الأخيرة التي ذهبت فيها إلى المملكة، وضعوا 450 مليار دولار.

وأضاف ترامب في تصريحاته للصحفيين، مساء الخميس، من البيت الأبيض: طلبت من السعودية استثمار تريليون دولار في الشركات الأميركية على مدى 4 سنوات، ووافقوا، وبعد موافقتهم على الاستثمار فسأذهب لزيارتهم هذا الربيع.

ولفت ترامب إلى أن زيارته المرتقبة إلى الرياض ستكون ضمن أولى جولاته الخارجية منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأردف: "سأذهب إلى المملكة العربية السعودية.. عادة ما أذهب أولا إلى المملكة المتحدة، لكن في المرة الأخيرة (ولايته السابقة) ذهبت إلى السعودية".

زيارة وعقود

واحتضنت الرياض يوم 20 مايو/أيار 2017 قمة بين ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، جرى خلالها بحث العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة لاستقرار وأمن المنطقة.

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ووقع الملك سلمان وترامب إعلان رؤية إستراتيجية سعودية أميركية مشتركة نصت على "رسم مسار مجدد نحو شرق أوسط ينعم بالسلام وبسمات العمل الإقليمي والعالمي في القرن الـ21".

وخلال هذه القمة السعودية الأميركية وقع الملك سلمان وترامب عدة اتفاقيات تعاون عسكري ودفاعي وتجاري بقيمة 460 مليار دولار، فيما قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن بلاده منحت تراخيص للاستثمار بالمملكة لـ23 من كبرى الشركات الأميركية.