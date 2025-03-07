اقتحامات واسعة بالضفة ومستوطنون يصادرون أراضي فلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة -اليوم الجمعة- وشنت حملة اعتقالات، وذلك تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي في جنين وطولكرم، في حين أقدم مستوطنون على تجريف أراض فلسطينية ومصادرة أخرى.

ففي شمال الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية البلدة القديمة في مدينة نابلس، وداهمت 5 مساجد وعدة منازل.

وقال الدفاع المدني في بلدية نابلس للجزيرة إن قوات الاحتلال أشعلت النار داخل غرفة بمسجد النصر مما أدى إلى احتراقها، وأضاف أن قوات الاحتلال حطمت محتويات المساجد الخمسة التي اقتحمتها، كما اعتدت على شاب قبل أن تقوم باحتجازه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حارة الشيخ مسلم في البلدة القديمة وسط مدينة نابلس إلى جانب أحياء أخرى في البلدة، وداهمت عدة منازل فيها.

⬅️ شاهد..

جانب من آثار الحريق الذي أشعله الاحتلال وتسبب بأضرار كبيرة في مسجد النصر بالبلدة القديمة بنابلس فجر اليوم. pic.twitter.com/72mEGC4dwi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 7, 2025

اعتقالات

إلى ذلك، أفادت مصادر للجزيرة باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة، الأمر الذي دفع جيش الاحتلال إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى البلدة.

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وقالت مصادر محلية للجزيرة إن شباناً أشعلوا إطارات مطاطية أمام قوات الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، حيث قام جنود الاحتلال بإلقاء قنابل مسيلة للدموع وسط المدينة، قبل أن يقتحموا المقبرة الشرقية.

ومن جانبها قالت كتائب "شهداء الأقصى-طلائع التحرير-نابلس" إن مقاتليها يواصلون التصدي لاقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، ويستهدفون قوات المشاة والآليات بوابل كثيف من الرصاص، ويخوضون اشتباكات عنيفة معها في محيط البلدة القديمة.

في حين سُمع دوي انفجار في البلدة القديمة تزامنا مع الاقتحام المستمر للمدينة.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسرى محررين خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل. ودهمت قوات الاحتلال المخيم من مداخل عدة، ودفعت بحافلات كبيرة وعلى متنها عشرات الجنود لدهم منازل عدة.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من سكان المخيم في وقت سابق، وأغلقت المدخل الرئيسي للمخيم منذ أكثر من سنة بهدف تشديد الحصار على سكانه.

تصعيد في جنين

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين (شمال الضفة) وهدمت عددا من المنازل في مخيم جنين وأحرقت بيتا داخل المخيم.

وأوضحت المصادر أن عمليات التهجير القسري التي نفذتها قوات الاحتلال طالت أكثر من 20 ألف فلسطيني نزحوا وتوزعوا على قرابة 39 بلدة وهيئة محلية ومركزا للإيواء بمحافظة جنين، وأكد شهود عيان أن مخيم جنين بات شبه فارغ من السكان.

وتشهد جنين حصارا متواصلا منذ 45 يوما ضمن ما أطلقت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية السور الحديدي العسكرية شمال الضفة الغربية.

من جهتها ذكرت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أن عمليات الاحتلال أدت إلى استشهاد 30 مواطنا وعشرات الجرحى وأسفرت عن اعتقال المئات.

وحذرت اللجنة من تنفيذ الاحتلال مخططا لتغيير معالم المخيم إثر التدمير الممنهج لأكثر من 120 منزلا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي.

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وإلى جانب نابلس وجنين ومخيم الفوار، اقتحمت آليات جيش الاحتلال قرية يبرود شمال مدينة رام الله وسط الضفة، وبلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، كما داهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحامها مخيم الفوار ومدينة دورا جنوب الخليل جنوبي الضفة.

وذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، واقتحمت المدينة من الحاجز الجنوبي.

سياسة هدم المنازل

على صعيد متصل، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدم 17 مبنى بعد إخلائها قسرا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وكانت أخطرت أمس عائلات فلسطينية تسكن هذه المنازل بإخلائها، ومنحتهم 3 ساعات فقط لأخذ بعض المقتنيات.

ومن جانبها، قالت اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس إن المنازل المستهدفة تقع في حارة المنشية، وإن الإخلاء يأتي استكمالا لمخطط نفذه الاحتلال قبل أيام في المخيم بذريعة شق طريق جديد.

وأكدت اللجنة أن المخيم يشهد يوميا حركة نزوح كبيرة خصوصا في حارات المسلخ والمنشية وجبلي الصالحين والنصر، وأن عدد النازحين قسرا فاق 9 آلاف.

متابعة | فلسطينية من مخيم نور شمس شرق طولكرم تتحدث بحرقة عن هدم الاحتلال لمنزلها خلال العدوان المستمر على المخيم. pic.twitter.com/4k7g2JpEj5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 7, 2025

تجريف ومصادرة أراض

في غضون ذلك، قالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين يجرفون أراض في بلدة حوارة جنوب نابلس لشق طريق استيطاني يصادر نحو 800 دونم.

وأمس، أقدم مستوطنون على اقتلاع وتدمير نحو 100 شجرة زيتون في قرية حارس، غرب مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ضمن سلسلة اعتداءات متكررة تستهدف الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية عن مصادر محلية، فإن المستوطنين اقتحموا منطقة أبو العلا، حيث قطعوا الأشجار في مساحة 20 دونما مملوكة للمواطن خالد عقل، وسرقوا أدوات زراعية وخزانات مياه.

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وأشارت الوكالة إلى أن المنطقة تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية، بهدف السيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي هذا السياق، وثقت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة" 187 انتهاكا نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ضد الفلسطينيين في التجمعات البدوية بالضفة خلال فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية أنها وثقت 39 انتهاكا في الخليل (جنوب) و18 في بيت لحم (جنوب) و7 انتهاكات في نابلس (جنوب) و21 انتهاكا في أريحا والأغوار (شرق) و33 في طوباس (شمال) و21 في محافظة رام الله (وسط) و21 انتهاكا في سلفيت ومثلها في قلقيلية (شمال) و6 انتهاكات في القدس.

وأمس ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد للمستوطنين بالضفة أن عليهم أن يتصرفوا تماما مثل سلوك الجيش في قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، فإن كاتس حث المستوطنين على إجلاء السكان وتنظيف المنطقة وتدمير ما سماه البنية التحتية للإرهاب.