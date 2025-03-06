لم تسلم من العدوان.. تضرر 44 مقبرة بمختلف مناطق قطاع غزة

كشف تحليل لصور أقمار صناعية أجرته وكالة سند للتحقق الإخباري، في شبكة الجزيرة، عن نتائج مروعة وأضرار غير مسبوقة لحقت بمقابر قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت 470 يوما.

واستند التحليل إلى صور أقمار صناعية التُقطت قبل الحرب وحتى 14 فبراير/شباط 2025، إضافة إلى بيانات رسمية حصلت عليها الجزيرة من وزارة الأوقاف الفلسطينية.

وتوثق البيانات الرسمية عمليات الحصر الميداني التي بدأت فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقا للنتائج، تعرضت 44 مقبرة في مختلف مناطق قطاع غزة لأضرار كلية وجزئية، إلى جانب تسجيل عمليات دفن جماعي، وإنشاء مقابر مؤقتة استوعبت آلاف الجثامين. جاء ذلك نتيجة لاكتظاظ المقابر الرسمية أو تعرضها للحصار والنيران الإسرائيلية خلال أشهر الحرب.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شن حربا واسعة على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.

وعلى مدى شهور عدة، استخدمت إسرائيل الأحزمة النارية والقصف العشوائي، وارتكبت مجازر يومية بحق المدنيين، ودمرت العديد من المستشفيات والمدارس ومراكز إيواء النازحين.