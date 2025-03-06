لماذا أخفقت منظومة "يرى ويطلق" في صد هجوم 7 أكتوبر؟

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن تحقيقا للجيش أثبت إخفاق ما يعرف بمنظومة "يرى ويطلق" في التصدي لهجوم 7 أكتوبر 2023.

وهذه المنظومة مزوّدة بكاميرات ومدافع رشاشة ثقيلة، كان يُفترض أن توفر دفاعا فعالا عبر التحكم بها عن بُعد من مراكز القيادة.

ودخلت منظومة "يرى ويطلق" الخدمة في جيش الاحتلال عام 2008، حيث تمكن مشغّلوها من استهداف أي تهديد محتمل عبر شاشاتهم، وإطلاق النار باستخدام عصا تحكم واحدة في كل مركز قيادة.

غير أن هذا النظام، الذي يُفترض أنه يوفر استجابة سريعة ضد أي اختراق، لم يكن مهيأ للتعامل مع هجوم واسع ومنسّق مثل الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكشف التحقيق في معركة كيبوتس "نتيف هعسراه" في غلاف قطاع غزة أن قطاع كتيبة "يفتاح" احتوى عدة مواقع لمنظومة "يرى ويطلق"، لكن مركز القيادة كان مزودا بعصا تحكم واحدة فقط، ما يعني أنه لم يكن بالإمكان التعامل مع أكثر من هدف في كل مرة.

وفي 7 أكتوبر، واجه المشغلون سيلا من الهجمات المتزامنة، واضطروا لاتخاذ قرارات سريعة حول أي تهديد يجب التصدي له أولا، وهو ما أدى إلى فجوات خطيرة في الاستجابة العسكرية.