عاجل| وول ستريت جورنال: روسيا تسعى إلى إبرام اتفاق مع سوريا للاحتفاظ بقواعدها العسكرية
6/3/2025-|آخر تحديث: 6/3/202508:38 ص (توقيت مكة)
وول ستريت جورنال عن مسؤولين:
- علاقة روسيا مع زعماء سوريا الجدد اكتسبت زخما عقب أول مكالمة بين بوتين والشرع.
- المحادثات بشأن قاعدتين روسيتين بسوريا توسعت لتشمل علاقات اقتصادية أوسع بين البلدين.
- المفاوضات بين روسيا وسوريا تضمنت اعتذارا محتملا من موسكو عن دورها في قصف المدنيين.
- المفاوضات بين روسيا وسوريا تضمنت طلب دمشق تسليم الأسد لكن الروس رفضوا مناقشة ذلك.
- المفاوضات بين سوريا وروسيا شملت مليارات الدولارات نقدا واستثمارات بالغاز والموانئ.
- روسيا تسعى إلى إبرام اتفاق مع سوريا للاحتفاظ بقواعدها العسكرية.
المصدر : الجزيرة