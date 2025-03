أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للحوار مع كييف ومناقشة الأسباب الأساسية للصراع، فيما يلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم الخميس في بروكسل لعقد قمة طارئة حول أوكرانيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالعاصمة الروسية إن الأزمة في أوكرانيا يمكن حلها خلال أسابيع إذا أوقف الغرب إمداد كييف بالأسلحة، مشيرا إلى أن بعض الدول الغربية ترى أن السلام في أوكرانيا أسوأ من الحرب.

وتابع وزير الخارجية الروسي بالقول إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كذب في البيت الأبيض حين قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقض كل الاتفاقيات، معتبرا اتهامات ماكرون لروسيا بالإعداد لحرب على أوروبا "هراء".

كما شدد على أنه لا مجال لإرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا، قائلا إن موسكو ستعتبرها وجودا لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، موضحا أن نشر قوة عسكرية أوروبية في أوكرانيا يعني حربا مباشرة من الدول الأوروبية على روسيا.

في السياق ذاته، سخر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف في وقت مبكر من اليوم الخميس من تحذير الرئيس الفرنسي من أن روسيا تشكل تهديدا، وقال إن الرئيس الفرنسي لا يشكل أي تهديد ولن يفتقده أحد بمجرد ابتعاده عن الحياة العامة.

وكتب ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بالإنجليزية على منصة إكس "يقول ماكرون إن روسيا أصبحت، الآن وأنا أتحدث إليكم ولأعوام قادمة، تهديدا لفرنسا وأوروبا".

وأضاف، متعمدا – فيما يبدو – الخطأ في تهجي اسم الرئيس الفرنسي "لا يشكل (ميكرون) نفسه تهديدا كبيرا. وسيختفي للأبد بعد 14 مايو 2027. ولن يفتقده أحد".

وقال الرئيس الفرنسي في خطاب بثه التلفزيون مساء أمس الأربعاء إن على أوروبا أن تقف في وجه التهديد الروسي، واقترح مناقشة لتوسيع الحماية التي توفرها الترسانة النووية الفرنسية لشركائها الأوروبيين.

وأضاف "صارت روسيا تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا، ومن الجنون المشاهدة دون فعل شيء".

Russia has become, as I speak to you and for years to come, a threat to France and Europe, says Macron. Micron himself poses no big threat though. He’ll disappear forever no later than May 14, 2027. And he won’t be missed.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 5, 2025