عاجل | فايننشال تايمز عن فيدان: قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تحل نفسها أو تواجه خطر العمل العسكري التركي المتجدد

عاجل | فايننشال تايمز عن فيدان: إسرائيل ترى كل دولة عربية وإسلامية تهديدا وذلك أمر خطير للغاية

عاجل | فايننشال تايمز عن فيدان: استراتيجية إسرائيل تتمثل في إبقاء جميع الدول ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن حدودها

عاجل | فايننشال تايمز عن فيدان: تركيا تريد أن تكون جزءا من أي بنية أمنية أوروبية جديدة إذا انهار حلف شمال الأطلسي

عاجل | فايننشال تايمز عن فيدان: تصرفات الرئيس الأميركي بمثابة دعوة لنا للاستيقاظ كي نتحد ونصمم مركز ثقل خاص بنا

عاجل | فايننشال تايمز عن وزير الخارجية التركي: تركيا ستنضم إلى ميثاق الأمن الأوروبي ما بعد الناتو

عاجل | فايننشال تايمز عن فيدان: خبرة الشرع في تقديم الخدمات بإدلب أتاحت له رؤية أن الحياة لا تقتصر على الحرب فقط

عاجل | فايننشال تايمز عن فيدان: أعتقد أن أحمد الشرع لديه الآن فهم أفضل للمجتمع الذي يتعامل معه

عاجل | فايننشال تايمز عن فيدان: لم نعلم مسبقا بالهجوم الذي نفذته هيئة تحرير الشام على النظام السوري

عاجل | فايننشال تايمز عن فيدان: حتى لو قرر ترامب البقاء في أوروبا فقد يفكر آخرون في تقليص مساهمة واشنطن بأمن أوروبا

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التفاصيل بعد قليل..