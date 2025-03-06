عاجل | الجيش الإسرائيلي: مقاتلات إسرائيلية من نوع إف 35 وإف 15 شاركت بالمناورات إلى جانب قاذفات أميركية من نوع بي 52

عاجل | الجيش الإسرائيلي: سلاحا الجو الإسرائيلي والأميركي أجريا مناورات مشتركة في إطار تعزيز التعاون

عاجل | الجيش الإسرائيلي: المناورات الأميركية الإسرائيلية تهدف لبناء القدرات المشتركة في التعامل مع سيناريوهات عدة

التفاصيل بعد قليل..