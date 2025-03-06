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عاجل | الجيش الإسرائيلي: سلاحا الجو الإسرائيلي والأميركي أجريا مناورات مشتركة في إطار تعزيز التعاون
6/3/2025-|آخر تحديث: 6/3/202501:11 م (توقيت مكة)
عاجل | الجيش الإسرائيلي: مقاتلات إسرائيلية من نوع إف 35 وإف 15 شاركت بالمناورات إلى جانب قاذفات أميركية من نوع بي 52
عاجل | الجيش الإسرائيلي: سلاحا الجو الإسرائيلي والأميركي أجريا مناورات مشتركة في إطار تعزيز التعاون
عاجل | الجيش الإسرائيلي: المناورات الأميركية الإسرائيلية تهدف لبناء القدرات المشتركة في التعامل مع سيناريوهات عدة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة