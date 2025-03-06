إصابة مصور الجزيرة خلال تغطية الاشتباكات بريف اللاذقية

أصيب مصور الجزيرة رياض الحسين خلال تغطيته للاشتباكات بين قوات الأمن وفلول النظام المخلوع في ريف اللاذقية شمال غربي سوريا.

وقال مراسل الجزيرة في اللاذقية صهيب الخلف، إن الحسين أصيب خلال قيامه بعمله بتغطية الاشتباكات في ريف اللاذقية، وأشار إلى أن الاشتباكات بين مقاتلي وزارة الدفاع وفلول النظام المخلوع هي الأعنف التي تشهدها اللاذقية منذ سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد المراسل أن الاشتباكات في اللاذقية تتوزع على عدة مناطق في ريف المحافظة، ومن المرجح أن تتوسع في الأيام المقبلة لملاحقة فلول النظام المخلوع.

إصابة مصور #الجزيرة رياض الحسين خلال اشتباكات بين قوات الأمن وفلول النظام المخلوع في ريف اللاذقية شمال غربي #سوريا

التفاصيل مع مراسل الجزيرة صهيب الخلف#الجزيرة_سوريا #الأخبار pic.twitter.com/NMEZYm5xQM — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 6, 2025

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني سوري للجزيرة إن عنصرا من الأمن العام قتل وأصيب آخرون باستهداف فلول النظام السابق لسيارتهم في بلدة بيت عانا بريف اللاذقية.

وأضاف المصدر أن عناصر فلول النظام استهدفوا سيارات إسعاف جاءت لتقديم المساعدة لأفراد الأمن العام. وأشار إلى أن الأمن العام بدأ حملة أمنية لملاحقتهم في بلدة بيت عانا بريف اللاذقية للقبض عليهم وتقديمهم للجهات المختصة.

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وكانت مجموعات تتبع فلول النظام السابق نفذت خلال الشهرين الماضيين عمليات استهدفت القوات الأمنية في شمال غرب البلاد، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر تلك القوات.

وشهدت اللاذقية في الأيام الأولى لسقوط الأسد حالة من التوتر الأمني تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة، لكن الهجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية لا تزال تقع من وقت إلى آخر ينفذها فلول للنظام يتبعون الجيش السوري السابق.