رويترز: حظر سفر جديد قد يمنع الأفغان والباكستانيين من دخول أميركا

قالت 3 مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن حظرا جديدا للسفر سيفرضه الرئيس دونالد ترامب قد يمنع دخول الأفغان والباكستانيين إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بناء على مراجعة حكومية للمخاطر الأمنية.

وذكرت المصادر الثلاثة -التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها- أن دولا أخرى قد تكون أيضا على القائمة، لكنها لا تعرف ما هي.

وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان الحظر الذي فرضه الرئيس الجمهوري خلال ولايته الأولى على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت للكثير من الأخذ والرد قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.

وألغى الرئيس السابق جو بايدن الحظر في عام 2021، ووصفه بأنه "وصمة عار لضميرنا الوطني".

تشديد الفحص الأمني

وقد يؤثر الحظر الجديد على عشرات الآلاف من الأفغان الذين حصلوا على الموافقة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة كلاجئين أو بتأشيرات هجرة خاصة، لأنهم معرضون لخطر الانتقام من طالبان بسبب عملهم لصالح الولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 20 عاما في بلدهم.

وأصدر ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة لرصد أي تهديدات للأمن القومي.

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وطالب هذا الأمر عددا من أعضاء الحكومة بتقديم قائمة بحلول 12 مارس/آذار الجاري تتضمن الدول التي يجب تعليق السفر منها جزئيا أو كليا لأن "معلومات التدقيق والفحص الخاصة بها ناقصة للغاية".

وقالت المصادر الثلاثة ومصدر آخر -طلب عدم الكشف عن هويته- إن أفغانستان ستدرج في قائمة الدول الموصى بإدراجها في فرض حظر سفر كامل، مشيرة إلى أن باكستان أيضا من الدول الموصى بإدراجها في القائمة.