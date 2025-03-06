حماس: على الوسطاء إلزام الاحتلال ببدء مفاوضات المرحلة الثانية

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم من أجل ضمان تنفيذ باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإلزام الاحتلال بالبدء بمفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف قاسم أن حماس تؤكد التزامها بالمراحل المختلفة للاتفاق، وتأمل أن تثمر اتصالات الوسطاء عن إكمال تطبيق مراحل الاتفاق "من جانب الاحتلال الصهيوني".

وشهدت تل أبيب -اليوم الخميس- مظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين قبالة مقر حزب الليكود للمطالبة بعدم إفشال الصفقة مع حماس.

وحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، أعربت عائلات الأسرى عن خشيتها من انهيار الصفقة إثر التهديدات بالعودة إلى القتال، وطالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحديد مهلة قصيرة لحماس من أجل إطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة.

ترامب يهدد

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر حماس -أمس الأربعاء- بإنهاء أمر الحركة إذا لم تطلق فورا سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها وتعيد الموتى منهم، قائلا إن هذا هو "التحذير الأخير".

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه "يأمل أن تفعل حماس بالضبط ما طلب منها الرئيس، وأن تأخذ تهديده على محمل الجد لأنه لن يقول شيئا إلا إذا كان جادا بشأنه".

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وجاءت تهديدات ترامب بعدما كشف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة لأول مرة مع حماس في الدوحة، وقال إن المحادثات أجريت بالتشاور مع إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، إن إدارة ترامب أجرت مباحثات مباشرة مع حماس، وإن المحادثات مستمرة.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.

كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى تشمل قطع المياه والكهرباء وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.