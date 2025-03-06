استمرار التوتر بجنوب السودان واعتقال وزير آخر

واصلت قوات جنوب السودان الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت اعتقال حلفاء رياك مشار النائب الأول للرئيس اليوم الخميس، واعتقلت الوزير المعني بجهود السلام.

وقال بوك بوث بالوانج، المتحدث باسم مشار "اعتقل جهاز الأمن الوطني ستيفن بار كول الوزير المعني بجهود السلام مكتبه قبل بضع دقائق".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتقلت قوات الأمن وزير النفط ونائب قائد الجيش ومسؤولين عسكريين كبارا آخرين متحالفين مع مشار.

وجاءت الاعتقالات بعد قتال شديد في ولاية أعالي النيل في الشمال بين القوات الوطنية ومليشيا الجيش الأبيض، وهي جماعة تتكون في معظمها من أفراد مسلحين من قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.

ولم تعلق الحكومة على الاعتقالات، لكن وزير الإعلام مايكل ماكوي اتهم أمس الأربعاء القوات الموالية لمشار بالتعاون مع الجيش الأبيض لمهاجمة حامية عسكرية بالقرب من بلدة الناصر في ولاية أعالي النيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقاتل الجيش الأبيض إلى جانب قوات مشار في الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 2013 و2018، في مواجهة مع قوات غالبيتها من قبيلة الدنكا العرقية الموالية لكير.

وتشير تقديرات إلى مقتل نحو 400 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من منازلهم في الحرب التي اندلعت بعد عامين فقط من حصول جنوب السودان على استقلاله عن السودان.

إعلان

ومنع اتفاق السلام، الذي أبرم عام 2018، إلى حد بعيد القتال المباشر بين قوات سلفاكير ومشار، لكن أعمال العنف المحلية تكررت كما تسببت القتالي الداخلي في السودان في زيادة قدرة الجماعات المسلحة على الحصول على الأسلحة.