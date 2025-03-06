استشهاد أسير فلسطيني بسجن النقب وحماس تحذر من نهج التصفية

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الأسير علي عاشور البطش البالغ من العمر 62 عاما في سجن النقب، ومن جانبها نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بذلك معتبرة أن إسرائيل تواصل الإعدام البطيء للأسرى الفلسطينيين بسجونها.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان، إن هذا الأسير من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة استشهد في سجن النقب، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة إلى 62، بينهم ما لا يقل عن 40 من القطاع المدمر.

وكشفت تقارير حقوقية وشهادات أسرى محررين تم إطلاق سراحهم مؤخرا عن حالات التنكيل والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون بالسجون والمعاناة الإنسانية التي يعيشونها في ظل حرمانهم من أبسط احتياجاتهم وحقوقهم ومنعهم من الطعام والنوم والعلاج الطبي، فضلا عن تفشي الأمراض المعدية بينهم مما أدى لاستشهاد عدد غير معلوم منهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أطلقت مؤخرا سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجونها عبر 7 دفعات ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

تنديد وإدانة

وفي ردود الفعل، نددت حماس بوفاة أسير فلسطيني جديد في سجون إسرائيل.

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وقالت حماس إن استمرار الاحتلال باتباع "نهج الإعدام البطيء والمتعمد بحق أسرانا" داخل السجون يؤكد وحشية هذا الاحتلال وتجرده من كافة القيم الإنسانية وتنكره التام لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق أسرى الحرب.

واعتبرت أن "ارتقاء البطش" يأتي نتيجة سياسة حكومة الاحتلال التي تسعى لقتل أسرانا داخل السجون، عبر ممارستها لانتهاكات جسيمة وممارسات إجرامية بحقهم، تشمل الإهمال الطبي المتعمد، التعذيب الجسدي والنفسي، العزل الانفرادي، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وحذرت حماس من استمرار نهج الاحتلال في استهداف الأسرى وتصفيتهم جسديا، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تفلح في ثني عزيمتهم وأملهم بالحرية القريبة.

وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وقد تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة حماس، وذلك برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى.