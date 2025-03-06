احتجاجات بجامعة كولومبيا على زيارة بينيت وتحقيق بـ"معاداة السامية" بجامعة كاليفورنيا

شهدت جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك الأميركية احتجاجات ضد زيارة رئيس وزراء إسرائيلي سابق، في حين فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا يتعلق بالحقوق المدنية في منظومة جامعة كاليفورنيا لتحديد ما إذا كانت قد سمحت ببيئة معادية لليهود.

وعاشت جامعة كولومبيا أجواء مشحونة بعد تدخل الشرطة لفض احتجاجات الطلاب ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت لجامعتهم.

ومع استئناف طلاب جامعة كولومبيا الاحتجاجات، الأربعاء، تدخلت الشرطة لفضها ما أدى إلى مواجهات أسفرت عن اعتقال بعض المتظاهرين.

ودعت الشرطة المتظاهرين إلى مغادرة الجامعة بعد إعلانها عن وجود قنبلة في حرم كلية برنارد التابعة للجامعة.

وبعد مطالبة الشرطة إخلاء الجامعة، دخلت قوات الشرطة واعتقلت عددا من المتظاهرين.

وفي وقت سابق الأربعاء، تجمع طلاب داعمون لفلسطين في مبنى مكتبة جامعة كولومبيا للاحتجاج على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، مرتدين الكوفية الفلسطينية ورافعين العلم الفلسطيني.

وكانت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا من بين الجامعات التي نظمت مظاهرات دعما لفلسطين بدأت في أبريل/نيسان 2024 وانتشرت في جميع أنحاء العالم.

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فتح تحقيق

من ناحية أخرى، فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا يتعلق بالحقوق المدنية في منظومة جامعة كاليفورنيا لتحديد ما إذا كانت قد سمحت ببيئة معادية لليهود في أي من مواقعها الـ10 أثناء الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة العام الماضي.

وهذه الخطوة هي الأحدث التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتحقيق بشأن الجامعات التي شهدت احتجاجات.

وقالت الوزارة إنها ستنظر فيما إذا كانت هناك "منهجية تمييز" ضد الأميركيين اليهود خلال الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين.

كما قالت وزيرة العدل باميلا بوندي في بيان "ستدافع وزارة العدل دائما عن اليهود الأميركيين، وتحمي الحقوق المدنية، وتوجه مواردنا للقضاء على معاداة السامية في جامعات بلادنا".

أما المتحدث باسم جامعة كاليفورنيا ستيت هولبروك فأكد أنه جرى إخطار الجامعة بالتحقيق، وشدد على أن "التزامها لا يتزعزع فيما يتعلق بمكافحة معاداة السامية وحماية الحقوق المدنية للجميع".

وشهدت العديد من الجامعات احتجاجات العام الماضي، وطالب المشاركون فيها بإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة أخرى في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.